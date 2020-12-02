غداً .. 4 مباريات هامة في دوري القسم الثاني

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يقام في الثانية والنصف من عصر الخميس، 4 مباريات هامة في ختام الجولة الثانية، للمجوعتين الثانية والثالثة، بدوري القسم الثاني.



ومن المقرر أن يلتقي في المجموعة الثانية، فريق النصر بقيادة سيد عيد، مع فريق جمهورية شبين، بقيادة أبو العينين شحاته، كما سيحل الزرقا ضيفاً على سرس الليان.



وفي مجموعة بحري، يلتقي فريق الرجاء بقيادة محمد عبد السميع، مع فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد، وأحمد نخلة، ويحل فريق بني عبيد بقيادة عادل صديق، ضيفاً على المنصورة، بقيادة ياسر عبد الواحد.



ترتيب المجموعة الثانية



1- بتروجت 4 نقاط

2- القناة 4 نقاط

3- الترسانة 4 نقاط

4- سرس الليان 3 نقاط

5-المريخ 3 نقاط

6- كوكاكولا 3 نقاط

7-السكة نقطتين

8- منتخب السويس نقطتين

9- بورتو نقطتين

10- زد نقطتين

11- النصر نقطة

12- الداخلية نقطة

13- النجوم نقطة

14-جمهورية شبين صفر

15- الزرقا صفر

16- طنطا صفر



ترتيب المجموعة الثالثة



1- حرس الحدود 4 نقاط

2- ابو قير 4 نقاط

3- الأوليمبي 4 نقاط

4- سبورتنج نقطتين

5- فاركو نقطتين

6- دكرنس نقطتين

7- دمنهور نقطتين

8- المالية نقطتين

9- كفر الشيخ نقطة وحيدة

10- الحمام نقطة وحيدة

11- بيلا نقطة وحيدة

12- المنصورة نقطة وحيدة

13- بني عبيد نقطة وحيدة

14- البلدية نقطة وحيدة

15- الرجاء نقطة وحيدة

16- الجزيرة بلا نقاط