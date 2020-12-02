مها الصغير أثناء كلمتها في افتتاح القاهرة السينمائي: أحمد السقا مركز معايا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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بدأت منذ قليل، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وذلك في دورته ال 42.

وتألقت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، بحضورها المميز، خلال تقديمها لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

ومازحت مها الحضور معربة عن سعادتها بتواجدها بالمهرجان وقالت: أحمد مركز معايا وهقول الكلمتين قبل ما انساهم.

وتألقت مها بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بفستان أسود لامع ونسقت معه تسريحة شعر مميزة تلائمت مع جمال إطلالتها.

ويلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

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