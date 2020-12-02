خبيرة علاقات أسرة تكشف الطريقة الصحيحة للتعامل مع الرجل

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قالت مي صلاح، خبيرة علاقات أسرية، إن المرأة عليها ان تختار الوقت المناسب للحديث مع الزوج في أي مشاكل أو أزمات، خاصة أن ضغوط الحياة تجعل الرجل مضغوط بصورة كبيرة، لافتة غلى أن المرأة عليها أن تتعامل مع الرجل من منطلق أنها سكن للرجل.



وتابعت "صلاح"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ياسمين فهمي وليلى عز العرب، ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن بعض السيدات تبحث عن الشهادة والفلوس والعمل على أنهم هما الأمان، ولا تتعامل مع الرجل بانه الأمان، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق.



وأشارت إلى أن الكثير من السيدات تدخل العلاقة الزوجية ومتحفزة، فتعمل على جمع الفلوس والبحث عن العمل من اجل الأمان، وهذا أمر ليس صحيحًا، ويصبب فشل العلاقة.



