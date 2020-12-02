رونالدو يقود هجوم يوفنتوس لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن أندريا بيرلو مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره دينامو كييف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة دينامو كييف اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل يوفنتوس الرسمي لمباراة اليوم كالآتي: 

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دي ليخت، بونوتشي، ديمرال

خط الوسط: كييزا، بينتانكور، ماكيني، ساندرو.

خط الهجوم: رامسي، موراتا، رونالدو

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