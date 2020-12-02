استخراج الجثة الثانية من عقار محرم بك المنهار بالإسكندرية (صور)



وقال مصدر، إن الجثة لفتاة تُدعى "بسنت محمود" 20 عامًا، فيما تزال قوات الحماية المدنية تواصل جهودها لانتشال باقي الضحايا المفقودين تحت الأنقاض، وعددهم 7 أشخاص لأسرتين.



وكان قد تم انتشال جثة شاب يُدعى "أحمد مجدي النمر" 28 عامًا، عقب وقوع الانهيار، وتم نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف، ووفقًا للتقرير الأولي فإن العقار كان يقطنه أسرتين عددهم حوالي 9 أفراد.



فيما لايزال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يتولجد بموقع العقار المنهار، وأوضح أن العقار قديم مأهول بالسكان ومكون من طابق أرضي وثلاث طوابق وصادر له ٣ قرارات ترميم منذ عام ٢٠٠٠، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافط، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف، رئيس الحي.



وكلف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض.



وأشار المحافظ، إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.



وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورًا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أية تداعيات أخري.



تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من إنتشال الجثة الثانية من ضحايا العقار المنهار بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، ولا يزال البحث جاري عن أخرين.