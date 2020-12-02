بعد تألقه الكبير.. زيادة القيمة السوقية لنجم ليفربول

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن قيمة البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي زادت بعد تألقه بقميص الفريق الإنجليزي منذ انضمامه من وولفرهامبتون.


وأشارت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية إلى أن جوتا البالغ من العمر 23 عامًا يقدم مستويات مميزة للغاية مع ليفربول على الصعيدين المحلي والقاري، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف.


وألمحت الصحيفة البريطانية أن جوتا انضم إلى ليفربول في سبتمبر الماضي قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.


وأوضحت وأكدت الصحيفة البريطانية أن قيمة جوتا تضاعفت مع الحمر بفضل تألقه بشكل ملحوظ وخصوصًا في شهر نوفمبر الماضي الذي سجل خلاله 5 أهداف في 5 مباريات.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن قيمة النجم البرتغالي قد ارتفعت حوالي 16.5 مليون يورو أي ما يعادل 14.7 مليون إسترليني في الشهر الماضي فقط، حيث تبلغ قيمته الآن 84 مليون يورو أي ما يعادل 75.2 مليون جنيه إسترليني.


ونوهت الصحيفة البريطانية أنه هناك ثلاثة لاعبين فقط في الدوريات الخمس الكبرى ارتفعت قيمتهم أكثر من جوتا وهم ثنائي بروسيا دورتموند إيرلينج هالاند الذي تبلغ قيمته 35.3 مليون يورو وجيو رينا الذي تبلغ قيمته 34.4 مليون يورو و برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي تبلغ قيمته 19.9 مليون يورو.

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