خبيرة علاقات أسرية: "لو الراجل هو اللي بينور المرأة...كلنا هنموت متكهربين"(فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت مي صلاح، خبيرة علاقات أسرية، إن العلاقة إذا كانت مريحة فهذا سينعكس على جمال المرأة بشكل كبير، معقبًا:" المرأة بتدخل العلاقة كاملة وليست ناقصة، والراجل مش بيكمل المرأة، وفكرة إن الراجل هو اللي بيطفي وينور غير صحيح، ولو صدقنا هذا الامر فهنموت متكهربين".

وتابعت "صلاح"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ياسمين فهمي وليلى عز العرب، ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن البعض السيدات تنظر إلى الراجل على أنه مصباح علاء الدين، معقبً:" هيطلع الماردة وهيقول شوبيك لوبيك وهينفذ كل اللي احنا عايزنه، وهذا غير صحيح".

ولفتت إلى أن بعض السيدات عندما تتزوج تعتقد بأنها ستقوم بأشياء جيدي مثل السفر والخروج، وعندما لم يتحقق هذا الأامر ترى أن الزواج فاشل، معقبة:" الراجل بيكون عشا حياته قبل الزواج، وبيتزوج عشان يستقر، عكس المرأة".

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