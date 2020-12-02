التشكيل الرسمي لقمة مانشستر يونايتد وسان جيرمان في دوري الأبطال

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: دي خيا. 

خط الدفاع: وان بيساكا - ليندلوف - ماجواير - تيليس. 

خط الوسط: ماكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز. 

خط الهجوم: راشفورد - مارسيال - كافاني. 

بينما تأتي تشكيلة باريس سان جيرمان الأساسية :- 

حراسة المرمي: نافاس.

خط الدفاع: بريرا، ديالو، ماركينيوس، فلورينزي.

خط الوسط: باريديس، دانيلو، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: نيمار، كيليان مبابي، مويس كين.

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