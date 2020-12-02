مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقية لتخزين النفط خام باليابان

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن توقيعها اتفاقية مشتركة مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتخزين 14.3 مليون برميل من النفط الخام في اليابان.





ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا"، عن نائب العضو المنتدب للعمليات بقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية غدير القدفان أن المؤسسة ممثلة بقطاع التسويق العالمي وقعت اتفاقية مشتركة مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتخزين 14.3 مليون برميل من النفط الخام في اليابان.





وقالت القدفان إن الاتفاقية التي تم توقيعها تأتي تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية المحدثة لمؤسسة البترول حتى عام 2040 الرامية إلى تأمين تخزين النفط الخام خارج الكويت كما يعزز خططها وحصتها التسويقية بمنطقة الشرق الأقصى كمزود رئيسي.