نجوى كرم تثير الجدل بحلقتها في "جعفر توك" وتتصدّر الترند

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


حلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ضيفة على القناة الألمانية DW في برنامج جعفر توك، مع الاعلامي جعفر عبد الكريم.

وتحدث عن الفن والسياسة والحريات العامة وحقوق المرأة والوطن، وقد حضر فريق العمل من ألمانيا الى لبنان لتنفيذ هذه الحلقة المميزة.

وتحدّثت كرم بصدق وشفافية معبّرة عن آرائها الشخصية، بكل المواضيع الشائكة، مؤكدة على دعمها لحرية الرأي والتعبيرضمن اطار الأخلاق والتربية، اي ما يعكس شخصية الانسان ورقيه.

وعن العاطفة المتأججة التي تدفعها للغناء أمام جمهورها كشفت انها انسانة عاطفية وهذا من ثوابت شخصيتها، والفنان يكون في حالة حب حتى لو يكن الحبيب موجودا” وعبّرت عن سعادتها بالعودة الى الحياة الطبيعية والحرية والحوار بعد ازمة كورونا، وعما اذا تعرّضت للتنمّر في طفولتها أجابت بالنفي تماماً، وبكل الاحوال فهي لا ترد على الانتقادات على السوشيل ميديا.

وأوضحت نجوى كرم أن سر حزنها هو فقدانها لوالدها الذي اخذ نصف قوتها، وكذلك أخيها الذي انقصها جناحاً في حياتها خصوصاً انها تولي العائلة اهتماماً كبيراً”.

وأما عن موضوع الذكورية وعمل المرأة في المطبخ أوضحت لمرة جديدة كيف تحوّر تصريحاتها فقالت: “لم أقل اطلاقاً ان الزوج يضرب المرأة على العكس “تكسر يده” اذا ضربها، ونفت نفياً قاطعاً ادلائها بهكذا تصريح معتبرة ان البعض يرمي الكلام “الحرام” فهي تدعم المرأة النائبة بالبرلمان، المحامية، المفكرة، المهندسة، المغنية، وانا امرأة فكيف اصرح بما هو ضدي لكنني للأسف اتعرّض لاقتطاع كلامي وترويجه بطريقة مضللّة”.

بالمقابل اكدت كرم انها لا تفضل تجاوز المرأة لحقوقها المعقولة، معتبرة ان الاحترام بالعلاقات بين الرجل والمرأة هو الأساس لأن “بعض النساء” يتجاوزن حقوقهن لإهانة الرجل في المجتمع، وهي لا تقبل بالإهانة لا للمرأة ولا للرجل، ثمّ أيّدت المساواة الحقوقية الكاملة بين الرجل والمرأة، مقدّرة دور الأم في مملكتها العائلية فلا شيء ينقص من قدرها اذا ربّت اولادها واهتمت ودخلت المطبخ، فهي كاملة بدورها داخل عائلتها، ولها حرية الاختيار ان تكون رئيسة دولة.

وفي موضوع الأحوال الشخصية، تفضل كرم الزواج على التقليد الديني مع الاحتفاظ وإعطاء كامل الحريّة للأفراد باختيار الطريقة المناسبة للزواج، وبررت رأيها بمبدأ تقديس مؤسسة الزواج وإيلائه الأهمية القصوى بعد تزايد اعداد حالات الطلاق مؤكدة ان الطلاق يقع حتى لدى المسيحيين في المرحلة الحالية دون الحاجة الى تغيير الطائفة الدينية لأسباب قويّة جداً.

وفي فقرة “مع أو ضد”، تحدّثت كرم عن التربية الجنسية في المدارس معتبرة ان الجنس شي مقدس ولدور الأم أهمية كبيرة بتربية أولادها وتقوم بالتوعية الشاملة كي لا يشعر الأولاد بالخوف وتشكيل مناعة قوية كي يواجهوا أي تعرّض للتحرّش أو بعلاقات غير صحيحة.

وحول سؤال تعددّ الزوجات، قالت نجوى كرم انها تفضل الارتباط بين رجل وامرأة للأبد، اما الدين الاسلامي فهو شرع خاص يطبق ما يرتأيه الانسان وفق الحرية الشخصية، ورفضت كرم مبدأ زواج القاصرات مؤكدة على ضرورة التوعية من الأهل لهذا الأمر بعيداً عن التجريم لأن الأولاد بهذا العمر المبكر يفتقدون للوعي الكامل.

اما بموضوع حقوق المثليين والمثليات فأوضحت انها حرية شخصية بحتة ويحق لهم اخذ الحقوق لأنهم احرار بتصرفاتهم.

وعن وطنها لبنان، قالت “هذا لبنان هذا حبيبي، كل يوم عم يجرحوه ويدبحوه كأنه عم يجربوه. كنا نعتقد اننا نقطة على الخريطة لنكتششف انه محور الخريطة شاؤوا ام أبوا” ومشاعري لم تتغيّر تجاهه سواء قبل انفجار 4 آب أو بعده، إنما للأسف لبنان فقير بحكّامه، فهم لا يحبوّنه، وهذا وجعي الحقيقي تجاه وطني. وطالبت بوطن حرّ مستقل بعيداً عن التدخّلات الخارجية، لأن لبنان ليس حرّاً، فقراراته مباعة الى الخارج بسبب حكاّم الداخل. نحن بحاجة الى التغيير الشامل.

وفي فقرة “ماذا لو؟” أكدت كرم انها لا تندم على شيء إطلاقاً، وبين تدخّل والدتها بقرار قلبها قالت ان الحبّ شخصي. ولو قررّت ابنتها تغيير دينها أجابت لا اتدخل لان الانسان لا يخلّص أحداً فهو بالكاد يخلص نفسه اذا استطاع. وعن أمنتيها للفنانوس تمنّت “وطن” حقيقي.

وتصدّرت الحلقة الترند بعدة مقاطع مهمّة وانهالت التعليقات الإيجابية من كافة أنحاء العالم لما حمله هذا الحوار المختلف من بعد وطني وانساني – اجتماعي جديد وأثارت الجدل ببعض النقاط الحساسة حتى قبل عرض الحلقة بعد طرح البرومو على كافة المنصات.

يذكر أن الحلقة صوّرت في لبنان من منزل الفنانة نجوى كرم وحضور فريق العمل من ألمانيا، منفذين التصوير وفق أعلى المعايير العالمية اللازمة ورغم رداءة الطقس وهطول الأمطار بغزارة فقد تجاوز الفريق المشكلة باحترافية تامّة لتخرج هذه الحلقة بأبهى صورة على الشاشة..

أخبار تهمك

كومان يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فيرينتسفاروشي بدوري الأبطال

منذ 33 دقيقة

عاجل.. السيسي يتفقد عددًا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 5 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

باتشيكو يُقرر طرد نجم الزمالك

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

04:31 م

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

08:32 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم