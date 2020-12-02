مياه قنا تبدأ تركيب القطع الموفرة بدور العبادة بجميع مراكز المحافظة



وأصدر المهندس رجب عرفه خليل، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، تعليماته لإدارة التوعية، لتنفيذ تلك المبادرة بمحافظة قنا بالتنسيق مع المحافظة ممثله فى مجالس المدن وتم البدء في تركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس.



وأشار محمد مصطفى حجاج، مدير إدارة التوعيه والاعلام بالشركه، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات حيث بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا في تنفيذ المبادرة.



وما سيترتب عليه من ترشيد فى استهلاك المياه وعدم الإسراف.

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا تنفيذ مبادرة تركيب القطع الموفرة للمياه بالمساجد الاهليه ترشيدا للاستهلاك والحفاظ علي المياه.