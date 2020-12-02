انقطاع الكهرباء عن تامر حسني أثناء غناءه في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


بدأت منذ قليل، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وذلك في دورته ال 42.

وقدم الفنان أشرف عبد الباقي حفل افتتاح المهرجان معربا عن سعادته بإقامة المهرجان وتخطي كل هذه الأزمات الخاصة بفيروس كورونا.

وطلب أشرف من الفنان تامر حسني الصعود للمسرح خلال تقديمه للافتتاح، وعندما صعد الأخير على المسرح مازحه أشرف بانقطاع الكهرباء وطلب من الحضور تشغيل أضواء هواتفهم وبدأ في تقديم أغنيته التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت وأشعل بها أجواء الحفل.

ويلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

منذ 38 دقيقة

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 5 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يتفقد عددًا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

روبرتسون يوضح حقيقة الخلاف بين صلاح وماني

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

08:32 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم