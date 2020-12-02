انقطاع الكهرباء عن تامر حسني أثناء غناءه في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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بدأت منذ قليل، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وذلك في دورته ال 42.



وقدم الفنان أشرف عبد الباقي حفل افتتاح المهرجان معربا عن سعادته بإقامة المهرجان وتخطي كل هذه الأزمات الخاصة بفيروس كورونا.



وطلب أشرف من الفنان تامر حسني الصعود للمسرح خلال تقديمه للافتتاح، وعندما صعد الأخير على المسرح مازحه أشرف بانقطاع الكهرباء وطلب من الحضور تشغيل أضواء هواتفهم وبدأ في تقديم أغنيته التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت وأشعل بها أجواء الحفل.



ويلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.