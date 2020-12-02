لأول مرة عمل يجمع هاني شاكر وكارول سماحة.. التفاصيل

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف النجم هاني شاكر، عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي عن تعاونة لأول مرة مع النجمة اللبنانية كارول سماحة، في ديو خلال الفترة المقبلة.


وقال هاني شاكر خلال تصريحات صحفية بأنة سيتعاون مع النجمة كارول سماحة في أغنية جديدة ومختلفة عن الأعمال التي قدّمها للجمهور في السابق، والمقرر أن يقدمها عن طريق الفيديو كليب.



يشار إلي أن هاني شاكر، قدم ديو مع الفنان أحمد سعد، يحمل عنوان "يا بختة" والذي لاقي نجاح كبير عقب طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

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