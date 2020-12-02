استشاري: عملية تحويل المسار تعتبر علاج جذري لمرض السكر (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة، إن مرض السكر من الامراض المصاحبة لأمراض السمنة المفرطة، لافتَا إلى أن السكر من النوع الأول لا يوجد لها علاج، لأن البنكرياس في هذه الحالة لا يعمل، أما السكر من النوع الثاني المصاحب للسمنة المفرطة، فمن الممكن علاجه من خلال عمليات تحويل المسار.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن عملية تحويل المسار تعتبر علاج جزري لمرض السكر، لافتَا إلى أن البنكرياس في النوع الثني يكون مجهد، ولذلك بعد اعداد عملية تحويل المسار ينشط البنكرياس بصورة ملحوظة للغاية، خاصة ان امتصاص السكريات بعد العملية يقل بنسبة 70%.

وأشار إلى أن عملية تحويل المسار تحقق كل ما يتمناه مريض السكر، مشيرًا إلى أن جراحات السكر ليس شيئًا جديدة ومعتد بها في كل دول العالم.

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