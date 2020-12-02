"فخر السينما".. جومانا مراد تعبر عن سعادتها لتكريم منى زكي ووحيد حامد

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدثت الفنانة جومانا مراد عن مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت "مراد" عن أفضل شئ حدت لها في 2020 "بفكر في الحاجات الحلوة في 2020 ويارب تعدي على خير".

وعبرت "مراد" عن سعادتها لتكريم منى زكي ووحيد حامد وعن مشاركة فيلم حظر تجول في المهرجان قائله: "عايزة أحضر فيلم حظر تجول لإلهام شاهين وهبقا حريصة أشوف الأفلام الثانية وسعيدة جدا وببارك لوحيد حامد ومنى زكي لأنهم فخر السينما المصرية".

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