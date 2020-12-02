أحمد موسى يطلق هشتاج "الجزيرة ماتت"(فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض المنظمات الممولة تضغط على مصر وتطالب بالإفراج عن أعضاء الجماعة الإرهابية.

وتابع خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد«أنبه المواطنين هذه المنظمات خائنة وممولة وتعمل ضد الشعب»، مردفا «العاملون بمنظمات المجتمع المدني خونة، على رأسهم بهي الدين حسن الذي يهاجم الجيش المصري».

وأكمل «هؤلاء الخونة ليسوا مصريين، الخائن جمال عيد يحصل على تمويل من أجل الهجوم على مصر»، مردفا «الدولة المصرية قوية ولن تتأثر بدعوات الفوضى».

ووجه موسى التحية إلى فايزة أبو النجا قائلا: «سيدة عظيمة فضحت منظمات المجتمع المدني، أدلت بشهادة تاريخية أمام القضاء ولم ترضخ لأي تهديدات».

وأشار إلى أن توكل كرمان ساهمت في إطلاق تطبيق يروج لقناة الجزيرة الإرهابية عبر فيس بوك قائلا: «تم خداع آلاف المواطنين عبر هذا التطبيق الخبيث».

وأكمل «الجزيرة ماتت وتحاول إحياء نفسها بهذه الدعايا، محدش بيشوفها دلوقتي انتهت من العالم العربي».
وأطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج #الجزيرة_ماتت، مطالبا الجمهور بالتفاعل معه.

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