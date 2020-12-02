ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي

كشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 11.100 مليون برميل يومياً خلال في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مقارنة مع 11 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.





وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط من 5.228 مليون برميل يومياً لتصل إلى 5.39 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.





بينما ارتفعت صادرات النفط في الولايات المتحدة بنحو 625 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم، لتصل إلى 3.45 مليون برميل يومياً.



