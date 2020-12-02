ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 11.100 مليون برميل يومياً خلال في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مقارنة مع 11 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط من 5.228 مليون برميل يومياً لتصل إلى 5.39 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي. 

بينما ارتفعت صادرات النفط في الولايات المتحدة بنحو 625 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم، لتصل إلى 3.45 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لصافي واردات الخام الأمريكي، والذي يمثل الفارق بين الصادرات والواردات، فقد تراجع بنحو 454 ألف برميل يومياً، مسجلاً 1.9 مليون برميل يومياً.

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