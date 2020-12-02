إنجي علي في لقاء مع كريم وأحمد فهمي على الريد كاربت

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انطلق منذ قليل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.



ونشرت الإعلامية إنجي علي، صورة تجمعها بالنجمان كريم، وأحمد فهمي، وزوجاتهما من خلال لقاء تليفزيوني لقناة نايل سينما على الريد كاربت، ونالت إعجاب الجمهور المتابع لها.



يشهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.