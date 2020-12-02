لأول مرة.. إنجي المقدم تكشف عن دروها في مسلسل "الاختيار2" لرمضان 2021

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدثت الفنانة إنجي المقدم عن مشاركتها في مسلسل "الاختيار 2" وذلك في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وكشفت "المقدم" عن دورها في "الاختيار 2" قائله: "بشارك في الاختيار اللي كان عظيم جدا في الجزء الأول وتحمست جدا للجزء الثاني وهيكون عظيم وهعمل زوجة كريم عبد العزيز واسمي نادية وهنركز على الجزء الاجتماعي في حياة هؤلاء الأشخاص".


واختتمت حديثها بالتعبير عن سعادتها لمشاركتها في هذا العمل الفني القيم.

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