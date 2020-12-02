تباين البورصات الأوروبية فى نهاية التعاملات

تباينت البورصات الأوروبية في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تطورات التحفيز الأمريكي، ولقاح كورونا.





وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم تًصرح بلقاح "فايرز" و"بيونتك" لعلاج فيروس كورونا، مما يجعله متاحاً اعتبارًا من الأسبوع المقبل.





ويأتي تباين الأسهم الأوروبية، مع انخفاض الأسهم الأمريكية خلال التعاملات بعد أن سجلت مستويات قياسية في جلسة الأمس.





وحصلت معنويات المستثمرين على دفعة بعد أن كشفت مجموعة من المشرعين النقاب عن خطة تحفيز بقيمة 908 مليارات دولار، لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" رفض الاقتراح في وقت لاحق أمس الثلاثاء.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو وفقاً لتوقعات المحللين.





وفي ختام التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.05 بالمائة إلى 391.69 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنحو 1.23 بالمائة إلى 6463 نقطة.





وانخفض "داكس" الألماني بنسبة 0.52 بالمائة إلى 13.313 ألف نقطة، فيما استقر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.02 بالمائة إلى 5583 نقطة.