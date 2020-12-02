تباين البورصات الأوروبية فى نهاية التعاملات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
Advertisements
تباينت البورصات الأوروبية في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تطورات التحفيز الأمريكي، ولقاح كورونا.

وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم تًصرح بلقاح "فايرز" و"بيونتك" لعلاج فيروس كورونا، مما يجعله متاحاً اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

ويأتي تباين الأسهم الأوروبية، مع انخفاض الأسهم الأمريكية خلال التعاملات بعد أن سجلت مستويات قياسية في جلسة الأمس.

وحصلت معنويات المستثمرين على دفعة بعد أن كشفت مجموعة من المشرعين النقاب عن خطة تحفيز بقيمة 908 مليارات دولار، لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" رفض الاقتراح في وقت لاحق أمس الثلاثاء.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو وفقاً لتوقعات المحللين.

وفي ختام التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.05 بالمائة إلى 391.69 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنحو 1.23 بالمائة إلى  6463 نقطة.

وانخفض "داكس" الألماني بنسبة 0.52 بالمائة إلى 13.313 ألف نقطة، فيما استقر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.02 بالمائة إلى 5583 نقطة.

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

روبرتسون يوضح حقيقة الخلاف بين صلاح وماني

منذ 43 دقيقة

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 6 ساعات

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يتفقد عددًا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

منذ 34 دقيقة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الكشف عن أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

08:32 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم