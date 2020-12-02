20.597 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية في 10 شهور





أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن حجم صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة (يناير- أكتوبر) من العام الحالي بلغ نحو20.597 مليار دولار مقابل 21.322 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 4.3%.





وذكر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة اليوم /الأربعاء/ أن حجم الصادرات غير بترولية خلال بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 1.970 مليار دولار.





وفيما يتعلق بالواردات، أوضح التقرير أنها تراجعت خلال الفترة (يناير- أكتوبر) من العام الحالي بنسبة 14% بما يعادل 8.240 مليار دولار مسجلة 52.068 مليار دولار مقابل 60.308 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





كما سجلت الواردات المصرية انخفاضا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 24% بما يعادل 1.398 مليار دولار لتبلغ 4.550 مليار دولار مقابل5.947 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وحول تطور الصادرات والواردات المصرية للتجمعات الدولية خلال الفترة (يناير- أكتوبر) من العام الحالي، أشار التقرير إلى أن الصادرات للدول العربية سجلت ما قيمته 7.773 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 3.480 مليار دولار.





وسجلت الصادرات لأفريقيا بدون الدول العربية نحو 3.101 مليار دولار وجاءت الواردات لتسجل ما قيمته 1.022مليار دولار، وسجلت صادرات مصر للاتحاد الأوروبي ما قيمته 5.289 مليار دولار وجاءت الواردات لتسجل ما قيمته 15.055 مليار دولار.





وأضاف التقرير أن صادرات مصر للصين الشعبية بلغت ما قيمته 316 مليون دولار وجاءت الواردات لتسجل ما قيمته 9.467 مليار دولار.





وفيما يتعلق بتطور الصادرات للقطاعات المصرية خلال الفترة (يناير- أكتوبر) أشار التقرير إلى أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية احتل المركز الأول في حجم الصادرات، حيث بلغت صادراته نحو 5.110 مليار دولار، وسجل قطاع الكيماويات والأسمدة المركز الثاني، حيث بلغت صادراته نحو 4.163 مليار دولار، وسجل قطاع الصناعات الغذائية المركز الثالث حيث بلغت صادراته نحو 2.858 مليار دولار.





ولفت إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية جاء في المركز الرابع في حجم الصادرات حيث بلغت صادراته نحو 1.894 مليار دولار، تلاه قطاع السلع الهندسية بنحو 1.849 مليار دولار.





وذكر التقرير أن قطاع الملابس الجاهزة احتل المركز السادس حيث بلغت صادراته نحو 1.152 مليار دولار، تلاه قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة بلغت621 مليون دولار، فيما احتل قطاع الطباعة والتغليف والورق المركز الثامن حيث بلغت صادراته نحو471 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات الطبية المركز التاسع بقيمة بلغت نحو 418 مليون دولار.





وأشار التقرير إلى أن قطاع المفروشات احتل المركز العاشر في حجم صادرات مصر غير البترولية، حيث بلغ نحو 377 مليون دولار، تلاه قطاع الأثاث بقيمة بلغت 190 مليون دولار، تلاه قطاع الجلود والمنتجات الجلدية في المركز الثاني عشر بقيمة بلغت 418 مليون دولار.





وحول أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية أوضح التقرير أن قيمة الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة بلغ نحو 2.514 مليار دولار، وإلى المملكة العربية السعودية نحو 1.349 مليار دولار، فيما بلغت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو1.231 مليار دولار، وإلى تركيا نحو 1.308 مليار دولار، وإلى إيطاليا نحو 993 مليون دولار.



