صابرين تكشف عن أعمالها المقبلة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدثت الفنانة صابرين عن مهرجان القاهرة السينمائي أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.



وقالت صابرين "لازم كلنا ندعم المهرجان والفنان وحيد حامد لازم نقف نسقفله وبشكر محمد حفظي لتكريم وحيد حامد وفرحانين جدا لوجوده وفرحانه جدا بمنى زكي".

وكشفت عن أعمالها المقبلة قائله: "هشارك في عمل جديد مع محمد هنيدي ومنة شلبي وفيلم "عروستي" مع محمد بكير".

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