أعضاء "الأزهر العالمي للفتوى" لطلاب جامعة بني سويف: أنتم عماد المجتمع

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واصل أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثالث من برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية المقام "بجامعة بني سويف" تحت عنوان "الترابط الأسري ودوره في حماية الأوطان"، كما نظم أعضاء الفتوى بالأزهر مساء اليوم ندوة توعوية لأهالي بني سويف بمقر "مركز شباب ببا".



وأكد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال لقائهم بطلاب الجامعة أن الشباب هم عماد المجتمع وسواعده التي تحقق تقدمه وتصنع نهضته، موضحين أن الشباب لهم أدوارٌ هامّةٌ ومؤثرة في تنمية اقتصاد الدّول، وهم قوّةٌ اقتصاديّةٌ كبيرةٌ يُمكن استغلالها في التّنمية الشّاملة، وفي جميع القطاعات، ممّا يضمن النّجاح والتقدّم للمُجتمع بمُختلف قطاعاته.



وأوضح أعضاء الفتوى أن الأزهر يولي اهتماما كبيرا بالشباب من خلال إطلاق العديد من البرامج التوعوية والمجتمعية المتنوعة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تهدف إلى الوقوف على أهم القضايا التي تمس شريحة الشباب، من خلال جلسات النقاش وورش العمل، والتبادل الفكري بين الشباب، لإعطاءهم الفرصة للإدلاء بآرائهم حول القضايا التي تمس مستقبلهم.



كما أكد أعضاء الفتوى أن الأزهر يعمل على غرس روح المُبادرة لدى الشّباب، وتنمية روح المُنافسة الشّريفة في الإبداع والابتكار لديهم، ويُشجعهم على إطلاق أفكارهم في مُختلف المجالات، بما يُسهم في بناء شخصيّاتهم وتقويتها، ويعزز روح المُواطنة لديهم، ويجعلهم يُساهمون في مُساعدة الآخرين، ويُقدّمون لمُجتمعاتهم طاقاتهم الإيجابيّة التي تحقق تقدمها واستقرارها.