ماهر فرغلي: لن يجرؤ أي فصيل ارهابي في ليبيا على تجاوز الخط الأحمر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أكد الكاتب الصحفي ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الجهادية والإسلامية، دعم قطر وتركيا عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا.

وقال فرغلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «أيمن الظواهري فشل في قيادة تنظيم القاعدة الإرهابي، وهو ما أسفر انشقاق عناصر كثيرة».

وتابع «ليبيا لن تتحول إلى مسرح عمليات، ولن يجرؤ أي فصيل على تجاوز الخط الذي حدده الرئيس السيسي».

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