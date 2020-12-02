"أحلى حاجة حصلت إني اتخطبت".. أمينة خليل تكشف أفضل شئ مرت به في 2020

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كشفت الفنانة أمينة خليل عن أفضل شئ حدث لها في عام 2020 وذلك في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي



وقالت "خليل" أن أفضل شئ حدث لها هو خطوبتها وتابعت أن 2020 تختبر الأشخاص من خلال التحديات التي مرو بها في فترة فيروس كورونا.



وكشفت "خليل" عن موعد زواجها ونفت شائعات انعقاد زواجها يوم الجمعة المقبل كما حرصت أيضا على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والذي خرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن.