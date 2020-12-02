بـ"53 طربة حشيش".. سقوط واحد من أخطر تجار الكيف بالهرم

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تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على واحد من أخطر تجار الكيف بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، وبحوزته 53 طربة لمخدر الحشيش، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم عقب تقنين الإجراءات من ضبط 53 طربة لمخدر الحشيش، هاتف محمول، مبلغ مالي بحوزة أحد الأشخاص ( بدون عمل، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية ) وذلك حال تواجده بمحيط محل إقامته مستقلًا سيارة ملاكى مستأجرة.



وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.