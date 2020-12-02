فلسطين تسجل 2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية ، 16 حالة وفاة و2188 إصابة جديدة بكورونا و1051 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

 

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من الفيروس في دولة فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم صفقته الأولى

منذ ساعتين

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 24 دقيقة

تغييرات منتظرة في نظام دور المجموعات بدوري الأبطال

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..قرار جديد من"الكهرباء" حول تقديم طلبات استبدال نظام الممارسة بالعداد الكودي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

راموس يحدد شروطه لتجديد عقده مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم