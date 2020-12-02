أمينة خليل تكشف موعد زواجها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:53 م
مي مرسي
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ردت الفنانة أمينة خليل عن شائعات زواجها التي انتشرت في الفترة الماضية وذلك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.
ونفت "خليل" أنباء زواجها يوم الأربعاء المقبل وقالت " مش هتجوز الجمعة ولا الأربع الجايين هتجوز بس مش دلوقتي".
وكشفت عن موعد زواجها قائله: "هتجوز في 2021 ولكننا منتظرين انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد لكي يحضر عدد كبير من الفنانين والأصدقاء".
ونفت "خليل" أنباء زواجها يوم الأربعاء المقبل وقالت " مش هتجوز الجمعة ولا الأربع الجايين هتجوز بس مش دلوقتي".
وكشفت عن موعد زواجها قائله: "هتجوز في 2021 ولكننا منتظرين انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد لكي يحضر عدد كبير من الفنانين والأصدقاء".
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