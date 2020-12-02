"خلال 24 ساعة".. مصرع وإصابة ٣٢ شخص في ثلاث حوادث متفرقة بالمنيا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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مصرع 3 اشخاص وصابة 29 فى حوادث متفرقة فى محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير البحث الجنائي، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية المحرص، التابعة لمركز ملوي، وأسفر الحادث عن إصابة 16شخص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج.

وبالانتقال تبين أن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وتم نقله المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجري إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

وعلى جانب آخر أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بحادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية البهنسا، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفي الشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

وفى شان متصل لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم بالمنيا

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد بوقوع تصادم أمام مدخل مركز مطاى شمال المحافظة وقد أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينما أصيب 4 أشخاص آخرين.

وبالانتقال تبين أن السرعة الزائدة تسببت فى اختلال عجلة القيادة فى يد سائقى السيارة الأمر الذى أدى إلى حدوث التصادم، تم نقل الجثث والمصابين الى المستشفي العام لتلقى العلاج.
 
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.

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