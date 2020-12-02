شردي لـ"محمد ناصر" بعد حديثه عن الفنان محمد عبد الحليم: "لو راجل اطلع اعتذر"

Advertisements

هاجم الإعلامي محمد مصطفى شردي، الإخواني الهارب محمد ناصر بعد نشره صورة الفنان محمد عبد الحليم التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرها على أن هذا زمن الفن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل تراجع دور النقابة وتراجع دورها في دعم الفنانين الكبار.



وقال "شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "لو راجل يا محمد يا ناصر اطلع اعتذر للناس اليوم وقول أنك فهمت الصورة بطريقة خاطئة، وقول الحقيقة، وأن الفنان محمد عبد الحليم نفسه قال أنه مش محتاج أي حاجة وأن حالته ميسرة".





وكان قال الفنان، محمد عبد الحليم، في تعليقه على تداول صورته على موقع التواصل الاجتماعي: "ملتقطة الصورة أظهرتني وكأني قاعد بشحت".



وأضاف "عبد الحليم" خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" اليوم الثلاثاء: "أنا مليش في السوشيال ميديا ومعرفش حتى عنه أي حاجة، ومن ساعة ما انتشرت الصورة وتلفوني مبطلش رن، أنا منمتش من امبارح بسبب هذه الصورة".



وتابع "أنا ليا عمل في رمضان القادم وقولت كده لملتقطة الصورة، والنقيب أشرف زكي بعتلي منير مكرم مدير النقابة وروحت قابلته النهاردة الظهر وكان معه مجموعة من الصحفيين وأكد على كلامي بأن هذه المنطقة هي اللي اتولد فيها وقعدتي فيها كده طبيعي من زمان".



واستطرد "النقابة عمرها ما قصرت معايا، وعالطول لما بطلب النقيب أشرف زكي بيرد عليا وساعدني في إجراء عمليتين، وأنا الحمد لله ظروفي كويسة وميسرة".



وكان قال "عبد الحليم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أنا كويس الحمد لله، وهذه الصورة تحت منزل عائلتي، ولقيت بنت صغيرة كانت بتتكلم في الموبايل بتاعها، فوقفتها وطلبت منها أنها مش تتكلم في التليفون وهي ماشية أحسن حد يخطفه منه".



وأضاف "أول ما البنت شافتني قامت مصرخة في وشي وقالتلي أنت الفنان محمد عبد الحليم، أنا عايزة أتصور معاك، فقولتها ماشي، وسألتني مش هنشوفك في عمل قريب قولتلها إن ليا عمل في رمضان المقبل، وقالتلي أنها سعيدة أنها شافتني ومشيت".



وتابع "طلبت مني رقم تليفوني علشان تطمئن عليا وأنا اديتهولها، وروحت البيت لقيت الدنيا مقلوبة عليا، أنا منمتش من امبارح، ومش عارف هي كتبت الكلام ده ليه، ولكن كل الميزة أني حسيت أن الناس بتحبني حقيقي".

