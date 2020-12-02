



وكانت إدارة النادي الكاتالوني تقدمت باستئناف ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها "ليو" في الدقيقة 73 من مباراة أوساسونا، بعد تسجيل الهدف الرابع لفريقه والاحتفال على طريقة مارادونا، وخلع قميص الفريق والكشف عن آخر للفريق الذي لعب الـ"بيلوسا" يوما ما، كنوع من التكريم له.



وجاء في تقرير الحكم أنه عاقب ميسي بالبطاقة الصفراء "لخلع القميص احتفالا بهدفه، والكشف عن قميص آخر لفريق نيولز أولد بويز يعود لموسم (1993-94)، ويحمل رقم "10".



وبعد المباراة، أرسلت إدارة النادي استئنافا لدى لجنة المسابقات، لرفع البطاقة الصفراء، حيث أشارت في خطابها إلى أن "هذه اللفتة تأتي دون أدنى شك كرغبة شخصية من اللاعب لتكريم أحد أهم الأساطير في تاريخ كرة القدم"، وأن الأمر، وفقاً لرأي الإدارة، يتعلق "بظروف استثنائية تبرر رفع البطاقة الصفراء".



من جانبها، أكدت اللجنة عدم رفع البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب، وفقاً للمادة رقم 91 من اللائحة الانضباطية.



كما قررت اللجنة أيضا تغريم اللاعب بدفع 600 يورو، فضلاً عن غرامة أخرى يدفعها النادي وقدرها 180 يورو.