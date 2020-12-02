محافظ الإسكندرية: استخراج طفل والبحث عن 8 أخرين في واقعة عقار محرم بك (فيديو)



وأضاف الشريف، أن قوات الحماية المدنية قد تمكنت من إستخراج طفل من أسفل العقار، فيما تحاول البحث عن 8 أخرين معلقين أسفل الأنقاض.



وتشهد منطقة محرم بك تواجد لكافة أجهزة المحافظة ورجال الأمن لمتابعة حادث إنهيار العقار، وسرعة إستخراج المصابين.



وكانت تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا بانهيار العقار رقم ١٦ شارع الفردوس مكون من أرضي وثلاث طوابق، متفرع من شارع منشا - محرم بك بنطاق حي وسط.



وعلى الفور حشد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قوات الحماية المدنية وكافة الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية، وتم التوجه إلى مكان الحادث للوقوف علي مستجدات الوضع علي أرض الواقع.





قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن أجهزة المحافظة قد تلقت بلاغا بإنهيار عقار مكون من 3 طوابق بشارع المنشا بمنطقة محرم بك وسط المحافظة، وعلى الفور تم التحرك إلى موقع البلاغ للإطمئنان على قاطنيه.