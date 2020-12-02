غنوة محمود تتألق بفستان منفوش في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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بدأت منذ قليل، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وذلك في دورته ال 42.

وخطفت الفنانة اللبنانية غنوة محمود الأنظار بفستان منفوش تألقت به على السجادة الحمراء، ونسقت معه تسريحة شعر مناسبة لجمال إطلالتها.

ويلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

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