بوسي شلبي وجمال سليمان على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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ينطلق بعد قليل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنان السوري جمال سليمان، على الريد كاربت، ونالت الصورة إعجاب الجمهور المتابع لها.

يشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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