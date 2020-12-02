هاني شاكر يتحدث عن إقامة مهرجان القاهرة السينمائي وسط جائحة كورونا

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حرص الفنان هاني رمزي عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وتحدث عن إقامة مهرجان القاهرة السينمائي.







وقال "رمزي" عن كورونا وسط فيروس كورونا قائله: "المهرجان مقدم شنطة مليئة بالمطهرات ووجود المهرجان وسط جائحة كرورونا يدل على وجود إدارة ضد انتشار كورونا والمهرجان مهم جدا لإظهار أن مصر بخير".





وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وأبرزهم إلهام شاهين ونسرين كافش ولبلبة وأحمد السقا.