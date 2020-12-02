الكهرباء تكشف عن شروط التقدم بطلبات تركيب العدادات الكودية (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تلقت 950 ألف طلب لتركيب عدادات الكودية حتى الآن، في معرض حديثة على قرار الوزارة بمد فترة تلقي طلبات العدادات الكودية لنهاية العام.

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عز مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، شروط التقدم بالطلب أن يكون معه إيصال ممارسة التيار الكهربائي، ورقم الهاتف، وصورة البطاقة، وصورة المبنى الخارجية، ويكون المبنى بحالة جيدة، لافتا إلى أن التقديم مجاني.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أنه حال عدم التقديم أو نهاية الفترة المسموح بها فإن الحصول على التيار سيعتبر بطريقة غير قانونية وسيتم تحرير محضر مخالفة ضد مرتكبها وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

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