خبير أمن المعلومات يُحذر من لعبة الكترونية على مواقع التواصل تحمل لوجو "الجزيرة"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن أحد الألعاب الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والذي يحمل لوجو قناة فضائية "الجزيرة" هو استهداف للدولة المصرية خاصة بعد انخفاض أسهم قناة الجزيرة بصورة كبيرة بعد حجم موقعها في مصر.

وأضاف "حجاج" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن مصر لا تملك حجب الجزيرة على منصة الفيس بوك، مشيرًا إلى أن هذا تكنيك استخدمته أحد الشركات الالكترونية الكبرى لاختراق 80 مليون حساب.

وأشار إلى أن قناة الجزيرة استغلت أن الشعب المصري شعب فكاهي وقامت بوضع السم في العسل بنشر لعبة تجمع من خلالها بيانات المعلومات والمستخدمين من أجل الترويج بمحتوى إعلامي وإعلاني بالترويج الخاص بلوجو قناة الجزيرة.

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