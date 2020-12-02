بوسي شلبي تتألق على الريد كاربت (صور)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تنطلق بعد قليل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

ونشرت الإعلامية بوسي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صور لها.

وقد ظهرت بوسى شلبى فى الصورة بإطلالة ملفتة وفستان ازرق واعتمدت مكياج صاخب، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضا الذي يشهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

بوسي شلبي تتألق على الريد كاربت (صور)
بوسي شلبي تتألق على الريد كاربت (صور)
بوسي شلبي تتألق على الريد كاربت (صور)
بوسي شلبي تتألق على الريد كاربت (صور)
بوسي شلبي تتألق على الريد كاربت (صور)
بوسي شلبي تتألق على الريد كاربت (صور)

أخبار تهمك

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات منتظرة في نظام دور المجموعات بدوري الأبطال

منذ ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة بادجي القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم صفقته الأولى

منذ أقل من ساعتين

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ 34 دقيقة

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم