أعلان حالة الطوارئ المناخية في نيوزيلندا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
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أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، بإعلان حالة الطوارئ المناخية في نيوزيلندا.

 

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن تغيرات المناخ بأنها من أكبر التحديات العالمية المعاصرة، مؤكدة على أن حكومتها ستقدم مثالًا في مجال خفض توليد النفايات والانبعاثات الضارة.

 

فيما حذرت أرديرن من أن تغيرات المناخ قد يكون لها تأثير سلبي مدمر على نيوزيلندا وشعبها واقتصادها، لافتة إلى ضرورة التصرف فورًا في هذا الصدد.

 

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، إن "هذا الإعلان اعتراف بالجيل الجديد والأعباء التي سيتحملها إذا لم نتعامل مع القضية بطريقة صحيحة ولم نتخذ إجراءات اليوم".

 

وأضافت، إن حكومة نيوزيلندا ستصبح بحلول 2025 "محايدة للكربون"، موضحة أنه سيتعين على المؤسسات الحكومية الحد من الانبعاثات من قبلها بغية تحقيق هذا الهدف.

 

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