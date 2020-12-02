ريا ابي راشد اول حضور مهرجان القاهرة وهكذا ظهرت

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توافد الفنانين إلى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41 على السجاد الحمراء، لحضور اولي فعالياته.





وكانت الإعلامية ريا ابي راشد، هي أول الحضور إلى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، حيث ظهرت بأطلالة جديدة لها ومميزة، وارتدات فستان باللون الأسود طويل





يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.