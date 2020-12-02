إلهام شاهين تكشف أسرار مسلسلها الجديد "قلبي بيحبك يا دنيا"

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كشفت إلهام شاهين عن مشاركتها في عمل فني جديد يحمل اسم "قلبي بيحبك يادنيا" وذلك في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.







وقالت "شاهين" متحدثة عن المسلسل قائله: "قلبي بيحبك يا دنيا لم يبدأون في تصوير المسلسل حتى الآن لأنه لم يتم كتابة إلا ثلاث حلقات فقط ولم يتحرك حتى الآن الجهات الإنتاجية".



ويتحدث المسلسل عن الأشياء التي تغيرت في مصر في الأعوام ال25 السابقة.



وعبرت "شاهين" عن سعادتها لمشاركتها في هذا العمل الفني.