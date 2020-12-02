إلهام شاهين تكشف أسرار مسلسلها الجديد "قلبي بيحبك يا دنيا"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
كشفت إلهام شاهين عن مشاركتها في عمل فني جديد يحمل اسم "قلبي بيحبك يادنيا" وذلك في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.



وقالت "شاهين" متحدثة عن المسلسل قائله: "قلبي بيحبك يا دنيا لم يبدأون في تصوير المسلسل حتى الآن لأنه لم يتم كتابة إلا ثلاث حلقات فقط ولم يتحرك حتى الآن الجهات الإنتاجية".

ويتحدث المسلسل عن الأشياء التي تغيرت في مصر في الأعوام ال25 السابقة.

وعبرت "شاهين" عن سعادتها لمشاركتها في هذا العمل الفني.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ 34 دقيقة

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم صفقته الأولى

منذ أقل من ساعتين

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تغييرات منتظرة في نظام دور المجموعات بدوري الأبطال

منذ ساعة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 3 ساعات

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

الكشف عن وجهة بادجي القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم