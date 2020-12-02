قائد الجيش اللبناني يستقبل مسؤولاً أمريكياً

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون اليوم في بيروت رئيس الوفد الأمريكي الوسيط في المفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشر والسفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.





وبحثا خلال اللقاء مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية وما آلت إليه أخيرا.





وأعرب قائد الجيش اللبناني خلال اللقاء عن أمله في "استمرار عملية التفاوض غير المباشر بما يحفظ حقوق لبنان البحرية وفقا لما ينص عليه القانون الدولي".





بدوره تمنى السفير ديروشر "استمرار عملية التفاوض بين الجانبين للوصول إلى النتائج المرجوة".