بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس



- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الخميس ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.



- أمطار خفيفة على بعض المناطق (السلوم- مطروح- الإسكندرية).





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.طقس الخميس نهارًا- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال سيناء، والرياح معتدلة.