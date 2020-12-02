رسائل طلاب جامعة بني سويف لعلماء فتوى الأزهر في لقاء برنامج التوعية الأسرية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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عقد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم لقاء موسعًا مع شباب جامعة بني سويف في إطار لقاءات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الممتدة، الذي يشرف عليه وينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي بدأت فعالياته في محافظة بني سويف وجامعتها الاثنين الماضي، تحت عنوان: «الترابط الأسري ودوره في حماية الأوطان».

تناول أعضاء المركز خلال لقاء اليوم عدة محاور كان أهمها: السبل المثلى لتحصين عقول الشباب ضد الأفكار الهدامة، وكيف يسهم ذلك في بناء الأوطان ورقيها واستقرارها، وكيف يكون استثمار الوقت والعمر، وما هي ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي!

كما ناقش علماء المركز في حوار مفتوح مع الطلاب الأطر الشرعية لعلاقة الرجل بالمرأة، وأسس بناء الأسرة المستقرة، ومفهوم التعايش والمواطنة، وأهمية الأخلاق في الحفاظ على المجتمع ومقدراته البشرية والمادية.

وكانت حفاوة الاستقبال والتفاعل البناء من قبل الطلاب والحضور الكريم مع علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ أهم سمات هذا اللقاء المتميز.

كما أجاب العلماء على تساؤلات الطلاب واستفساراتهم كافة، الأمر الذي أسعدهم، وأجاب بوضوح عن الأسئلة التي تشغل أذهانهم.

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