راموس يحدد شروطه لتجديد عقده مع ريال مدريد

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة في مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل.


وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل و أنه لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.


وأوضح البرنامج الإسباني أنه هناك بعض التوتر في العلاقة بين راموس وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال الفترة الحالية.


وأكد البرنامج الإسباني أن الطرفين سيعقدان اجتماعًا جديدًا الأسبوع المقبل من أجل مناقشة شروط العقد الجديد.


وأفاد البرنامج الإسباني بأن راموس ينوي الموافقة على التجديد إذا عرض بيريز عقدًا لمدة موسمين بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ قدره 12 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت، إذا خاض 30 مباراة في الموسم الواحد.


وألمح البرنامج الإسباني أن بيريز مفاوض صعب لكن قضية راموس اقتربت من النهاية.

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