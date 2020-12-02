نيرمين الفقي: هذا سبب جمالي دائماً.. ولم أجد دور يعجبني حتى الآن للمشاركة في السينما

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشفت الفنانة نرمين الفقي عن سبب جمالها الدائم، الذي يتسائل عنه الجميع، وعن سبب غيابها عن السينما.

وقالت نرمين في لقاء على قناة dmc آثناء حضورها في مهرجان القاهرة السينمائي عدما سألتها المذيعة عن سبب جمالها فردت ضاحكة:" ممكن أنا حلوة علشان قلبي أبيض، وبهتم بالرياضة ، ولما بدايق بطلع كل همي في الاكل، فالأكل بيريح الاعصاب ".

أما عن سبب غيابها في السينما فقالت نرمين :" لم أجد دور مناسب لي " .

يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار

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