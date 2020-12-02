وسط إجراءات أمنية مشددة.. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتتح دورته ال 42

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته ال 42 في السابعة من مساء اليوم، وسط إجراءات احترازية مشددة، ويلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.

وأول هذه الإجراءات هي إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.


كما أعرب رئيس المهرجان، المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره بما أنجزه فريق «القاهرة السينمائي» خلال الدورة 42، مؤكدًا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.


واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربى وإفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

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