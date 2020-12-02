مشهد مهيب.. تفاصيل نقل مومياوات 22 ملكا وملكة الى متحف الحضارة (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، تفاصيل موكب نقل المومياوات الملكية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد سيتم نقل مومياوات 22 ملكا وملكة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير»، مشيرا إلى أن الموكب سيجوب بشوارع مصر قبل وصول المتحف القومي للحضارة المصرية ليكون في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكمل «عرض المومياوات في المتحف القومي للحضارة سيكون مختلفا تماما»، معربا عن أمله في نقل المومياوات خلال 2020.

وأضاف «متحف الحضارة منارة ثقافية تعليمية، سيتجول بالزائر في رحلة بالعصور التاريخية المختلفة».

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