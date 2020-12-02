إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

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أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد في المنيا.



تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بحادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية البهنسا، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص.



تم نقل المصابين إلى مستشفي الشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.