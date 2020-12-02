إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
Advertisements
أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بحادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية البهنسا، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفي الشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف. 

أخبار تهمك

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة بادجي القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يحدد شروطه لتجديد عقده مع ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

منذ 36 دقيقة

تغييرات منتظرة في نظام دور المجموعات بدوري الأبطال

منذ ساعة

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ حوالي 4 ساعات

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحسم صفقته الأولى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة الموسم

07:00 م

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

04:12 م

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم