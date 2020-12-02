تعرف على إيرادات فيلم الصندوق الأسود

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر فيلم "الصندوق الأسود" بطولة النجمة مني زكي، شباك التذاكر من وقت عرضه في دور السينما والعروض منذ شهر.


حقق فيلم الصندوق الأسود " أمس 60,406 ألف جنيه، لتتخطى إيراداته من 6 ملايين جنيه طرحه في السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى،وذلك يمثل عودة قوية ل مني زكى، بعد غياب عن السنما لعدة سنوات.


فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى.

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